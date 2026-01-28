Po padegimo – nerimas: liko tik viena parduotuvė

Vietinis gyventojas Tomas sako išėjęs pirkti duonos, tačiau jos nerado
„Važiuosime į Panevėžį, arčiau“, – sakė Tomas.
Parduotuvės viduje visos prekės sunaikintos.
„Absoliučiai visos prekės yra išmetamos“, – nurodė vyras.
„Kas nesudegė, tas visiškai juoda“, – pridūrė Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvių direktorė Rita Kripaitienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kooperatyvo vadovė teigė, kad net sandariai supakuotų prekių neįmanoma panaudoti. Prekės netinkamos, net labdarai.
Anot jos, nuostoliai yra labai dideli.
„Absoliučiai rami diena buvo, viskas – kaip visada, nieko neįprasto“, – sakė R. Kripaitienė.
Parduotuvė padegta paryčiais. Apsauga sureagavo į stiklo dūžį. Į langą buvo sviestas akmuo ir įmesta degi medžiaga ar skystis.
„Tai viena sunkiausiai tiriamų nusikalstamų veikų, nes labai sudėtingas įrodinėjimas“, – teigė Anykščių policijos komisariato vadovas Jonas Cicėnas.
Tyčinį padegimą pareigūnams gali padėti atskleisti miestelio vaizdo kameros ir rasti įkalčiai, tarp jų – akmuo. Komisaro teigimu, tokie nusikaltimai paprastai neįvyksta be priežasties.
„Gali būti keršto akcijų, nesutarimų, senų skolų – įvairių motyvų“, – sakė J. Cicėnas.
Gali būti keršto akcijų, nesutarimų, senų skolų – įvairių motyvų.
Sudeginus vieną parduotuvę, Raguvėlėje liko dar viena. Gyventojai jaučiasi nesaugiai.
„Tikrai nesaugu. Kaip tik rašiau savo draudėjui, ar viskas tvarkoje“, – teigė likusios parduotuvės vadovė Renata Kropienė.
Sudeginta parduotuvė ir joje buvusios prekės buvo apdraustos, todėl nuostoliai bus kompensuoti iš dalies. Geriausiu atveju parduotuvę planuojama atidaryti po mėnesio. Likusi parduotuvė ruošiasi didesniam pirkėjų srautui.
„Duonos turime. Šiandien kaip tik užsakėme daugiau“, – sakė R. Kropienė.
Policija teigė neturinti duomenų, kad Anykščių rajone anksčiau, kaimo vietovėje, būtų buvusi sudeginta parduotuvė.
Naujausi komentarai