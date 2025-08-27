Pasiūlymas skamba pernelyg gerai? Apgaulę dažnai išduoda vienas dalykas

Kaip jau buvo rašyta, sukčių schema skamba maždaug taip: „Topo centras“ esą turi „paslėptą“ galimybę įsigyti tam tikras prekes pigiau ar net už dyką. Tereikia spustelėjus nuorodą atsakyti į kelis „paprastus“ klausimus ir pateikti asmeninius duomenis.
Šia sukčiavimo schema feisbuke dalijasi sukčių sukurti netikri profiliai, kurių tikslas – apgauti žmones ir pasisavinti jų pinigus.
Anot „Topo centro“ rinkodaros ir komunikacijos vadovės Dovilės Zapkutės, tokio pobūdžio įrašai – apgaulingos schemos, kuriomis siekiama suklaidinti žmones, pasitelkus žinomą ir atpažįstamą prekių ženklą.
„Su tokiais atvejais, kai sukčiai kuria netikras paskyras, apsimeta žinomais prekių ženklais ir bando išvilioti vartotojų asmeninius duomenis ar pinigus, epizodiškai susiduriame tiek mes patys, tiek ir kiti žinomi prekių ženklai, todėl raginame žmones išlikti budriais“, – „Kauno dienai“ teigė D. Zapkutė.
Nors apie kenkėjiškus atvejus yra informuojami socialinių tinklų administratoriai, tačiau, pažymėjo „Topo centro“ atstovė, visų netikrų paskyrų aptikti ir juos operatyviai užblokuoti socialiniai tinklai nėra pajėgūs.
„Kviečiame kritiškai vertinti turinį internete ir nesusivilioti dovanomis, konkursais, pernelyg gerai skambančiais pasiūlymais, neatskleisti jautrių asmeninių duomenų“, – patarė D. Zapkutė.
Kylant įtarimams, informaciją apie vykdomas akcijas rekomenduojama pasitikrinti oficialiuose įmonės kanaluose – interneto svetainėje, oficialiose paskyrose socialiniuose tinkluose arba paskambinti ir pasiteirauti oficialiose svetainėse nurodytais klientų aptarnavimo kontaktais.
Apgaulę dažnai išduoda automatinį vertimą primenantis tekstas
Bendrovė pateikė rekomendacijas, kaip atpažinti sukčiavimo atvejus. Pirmasis signalas, kad veikia sukčiai, – siūloma įsigyti prekių neadekvačiai žemomis kainomis.
„Topo centras“ taip pat pažymėjo, kad nors anksčiau tokias apgaulės schemas būdavo gana lengva identifikuoti ir atpažinti, dabar sukčiai tobulėja ir bando kitas apgaulės formas – kuria asmeninių profilių įspūdį, bando aprašyti labiau asmeniškas situacijas, tekstus vis dažniau rašo be akivaizdžių kalbos klaidų. Tokius įrašus vis dar dažnai išduoda automatinį vertimą primenantis tekstas.
Rekomenduojama pasitikrinti, kada buvo sukurtas profilis ir kiek jis yra aktyvus. Dažnai jie būna be turinio ir su itin mažai arba visai be sekėjų.
Taip pat apgaulės schemas gana lengva atpažinti pamačius neaiškias nuorodas.
„Įmonės savo organizuojamus konkursus ar žaidimus skelbia per oficialias įmonės valdomas paskyras, o ne fizinius asmenis bei niekada neprašo pateikti asmeninės ar mokėjimų informacijos per socialinius tinklus“, – pažymėjo D. Zapkutė.
