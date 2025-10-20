 Pasienyje su Baltarusija apgręžta vienuolika neteisėtų migrantų

2025-10-20 07:01
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido 11 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžta vienuolika neteisėtų migrantų / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 29 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 44 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,4 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
pasienis su Baltarusija
neteisėti migrantai
apgręžti migrantai

