Pasieniečiams vyras įkliuvo ir su kontrabanda, ir su išregistruotu automobiliu

Trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų rajono Širvių kaimo prieigose, kelyje Krakūnai – Šalčininkai, patikrinti sustabdė automobilį „Volvo XC 90“ lietuviškais valstybiniais registracijos numeriais. Jį vairavo 31-erių Šalčininkų rajono gyventojas.

Pasieniečiams kilus įtarimų, kad automobiliu gali būti gabenamas nelegalus krovinys, nuspręsta automobilį patikrinti G. Žagunio užkardoje, kur yra išsamiai apžiūrai reikalinga patalpa bei įranga.

Atlikus 2005 metų laidos transporto priemonės patikrinimą paaiškėjo, kad automobilio dugne yra įrengta slėptuvė. Iš jos pasieniečiai ištraukė 1828 pakelius cigarečių „NZ Gold“ ir „5 Minsk Super Slims“ su Baltarusijos akcizo ženklais.

Maža to, automobilis „Volvo XC 90“ yra išregistruotas, jo numeriai yra negaliojantys ir transporto priemonė neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Šalčininkų rajono gyventojui G. Žagunio užkardos pasieniečiai pradėjo administracinės bylos teiseną.

Už tokį pažeidimą vyrui gresia bauda nuo 5200 iki 6000 eurų. Dabar kontrabandininko bylą nagrinės Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai. Gali būti konfiskuotas ir netvarkingas automobilis.

Be to, Šalčininkų rajono gyventojui pasieniečiai dar pradėjo administracinę teiseną dėl transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimų, t. y. neregistruoto negaliojančiais numeriais ir be transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo automobilio vairavimo.

Po apklausos vairuotojas paleistas, jam įteiktas šaukimas atvykti į Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmus.

Automobilis ir kontrabandinis krovinys saugomi G. Žagunio pasienio užkardoje.