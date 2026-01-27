Parduotuvėje – išpuolis prieš darbuotoją: primušė ir apvogė

Užpuolimas įvyko Josvainių gatvėje. Pavogto telefono vertė siekia 300 eurų.
Kėdainiuose į parduotuvę uždėjęs kaukėtas asmuo sumušė parduotuvės darbuotoją, reikalavo pinigų ir pasišalino, pagrobęs mobiliojo ryšio telefoną, antradienį pranešė policija.
Užpuolimas įvyko Josvainių gatvėje. Pavogto telefono vertė siekia 300 eurų.
1959 metais gimęs nukentėjusysis, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
