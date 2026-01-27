 Parduotuvėje – išpuolis prieš darbuotoją: primušė ir apvogė

Parduotuvėje – išpuolis prieš darbuotoją: primušė ir apvogė

2026-01-27 16:18
BNS inf.

Kėdainiuose į parduotuvę uždėjęs kaukėtas asmuo sumušė parduotuvės darbuotoją, reikalavo pinigų ir pasišalino, pagrobęs mobiliojo ryšio telefoną, antradienį pranešė policija.

Parduotuvėje – išpuolis prieš darbuotoją: primušė ir apvogė
Parduotuvėje – išpuolis prieš darbuotoją: primušė ir apvogė / Asociatyvi freepik nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Užpuolimas įvyko Josvainių gatvėje. Pavogto telefono vertė siekia 300 eurų.

1959 metais gimęs nukentėjusysis, suteikus medicininę pagalbą, gydosi namuose.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

Šiame straipsnyje:
kėdainiai
parduotuvė
plįšimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų