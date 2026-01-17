 Parduotuvėje girtas vyras grasino pardavėjai ir lankytojams

2026-01-17 08:31
BNS inf.

Parduotuvėje Panevėžio rajone neblaivus vyras grasino pardavėjai ir kitiems lankytojams, šeštadienį pranešė policija.

Parduotuvėje girtas vyras grasino pardavėjai ir lankytojams / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

1975 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę, jam fiksuotas 2,35 promilės girtumas.

Incidentas įvyko Skaistgirių kaime.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

