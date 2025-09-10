 Per parą pasieniečiai perėmė aštuonis oro balionais atskraidintus cigarečių krovinius

Per parą pasieniečiai perėmė aštuonis oro balionais atskraidintus cigarečių krovinius

2025-09-10 12:30
BNS inf.

Pasieniečiai antradienį perėmė dar aštuonis iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus kontrabandos krovinius su 16,5 tūkst. pakelių cigarečių, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Minėtus krovinius pasieniečiai įvairiu praėjusios paros metu perėmė Šalčininkų, Alytaus, Lazdijų ir Zarasų rajonuose.

Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.

Iš viso šiemet jau perimti 455 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis, pernai – 46.

Rugsėjį perimti 43 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius.

Pastaruoju metu iš Baltarusijos pasiųstus oro balionus su rūkalais savo šalyse perima ir Lenkijos bei Latvijos pasieniečiai.

Šiame straipsnyje:
cigarečių kroviniai
oro balionai
kontrabanda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų