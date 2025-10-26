 Iš namo Biržų rajone vagys išnešė viską, ką galėjo

2025-10-26 09:33
Karolina Konopackienė (ELTA)

Biržų rajone vagims įsilaužus į namą, savininkai patyrė 10,3 tūkst. eurų turtinę žalą.

Iš namo Biržų rajone vagys išnešė viską, ką galėjo / Asociatyvi 123rf.com nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, spalio 25 d. apie 13 val. Biržų rajone, Parovėjos kaime, 1968 metais gimusi moteris teisėsaugai pranešė, kad sugadinus langą, buvo patekta į namą.

Pasak jos, į namą patekę vagys išnešė 3 auksines grandinėles, 3 poras auksinių auskarų, perlų, gintarinių vėrinių, 4 poras sidabrinių auskarų.

Iš miegamajame kambaryje esančios spintelės stalčiaus pavogta 3 tūkst. eurų ir 300 dolerių grynųjų pinigų. Taip pat iš namų pavogti raktų ryšuliai. Turtinė žala siekia 10,3 tūkst. eurų.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. 

Šiame straipsnyje:
Biržų rajonas
vagys
vagystė
apvogtas namas

