Marijampolėje vairuotojui nustatytas 4,4 prom. girtumas

17.45 val. minėtoje vietoje automobilį „VW Golf“ vairavo neblaivus teisę vairuoti turintis vyras, gimęs 1978 m. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,40 prom.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
Penktadienį Marijampolėje, Vytenio gatvėje pareigūnai sučiupo vairuotoją, kuriam nustatytas 4,4 promilės girtumo laipsnis, praneša apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
17.45 val. minėtoje vietoje automobilį „VW Golf“ vairavo neblaivus teisę vairuoti turintis vyras, gimęs 1978 m. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,40 prom.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
Naujausi komentarai