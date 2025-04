LVAT: teismas nepagrįstai atsisakė priimti užsieniečio skundą dėl draudimo jam atvykti į Lietuvą

Kaip pranešė LVAT, šią nutartį teismas priėmė trečiadienį.

LVAT nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti užsieniečio skundą panaikinti Migracijos departamento sprendimą uždrausti jam atvykti į Lietuvą ir įtraukti į Šengeno informacinę sistemą perspėjimą dėl draudimo pareiškėjui atvykti ir apsigyventi, konstatavęs, jog pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti, nes gavęs pranešimą apie priimtą sprendimą nesiėmė jokių veiksmų.

Anot teismo, bylos duomenys patvirtino, kad sprendimas dėl draudimo užsieniečiui nebuvo įteiktas. Apie Migracijos departamento priimtą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas pranešimu per Lietuvos migracijos informacinės sistemą MIGRIS ir pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu, kurį, kaip pareiškėjas nurodė atskirajame skunde, perskaitė gerokai vėliau.

LVAT konstatavo, kad pagal įstatymą, priimto administracinio sprendimo apskundimo teismui terminas turi būti skaičiuojamas nuo tokio sprendimo įteikimo dienos.

Teismo vertinimu, nagrinėtu atveju pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo prilyginimas sprendimo uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvą įteikimui būtų lėmęs nepagrįstą teisės į teisminę gynybą ribojimą, užsieniečiui neturint jo atžvilgiu priimto sprendimo ir nežinant jo priėmimo motyvų.

Be to, anot LVAT, toks asmuo, gavęs pranešimą, galėjo pagrįstai pasikliauti įstatyme nurodyta apskundimo tvarka (per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos).

Įvertinus tai, kad Migracijos departamento sprendimas užsieniečiui įteiktas nebuvo, konstatuota, kad pareiškėjas skundą teismui padavė nepraleidęs nustatyto apskundimo termino.