LAT: buvęs Utenos sveikatos priežiūros įstaigos vadovas Ašoklis iššvaistė 1 tūkst. eurų

Tai antradienį galutine ir neskundžiama nutartimi patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT). Trijų teisėjų kolegija nusprendė, kad E. Ašoklio veiksmus žemesnės instancijos teismai kvalifikavo tinkamai.
E. Ašokliui skirta 20 tūkst. eurų bauda, jam ketverius metus atimta teisė dirbti valstybės tarnautoju. Ši bausmė palikta galioti, o nuteistojo advokato skundas atmestas.
LAT paskelbė, kad valstybės tarnautojui prilyginto asmens veiksmai, siekiant naudos sau ir sūnui, sukėlė didelę žalą.
„Toks akivaizdžiai neteisėtas elgesys, lėšas naudojant ne Utenos PSPC veiklos tikslams įgyvendinti, o savo ir savo artimo giminaičio asmeniniams poreikiams tenkinti, visuomenei sudarė klaidingą įspūdį apie viešosios įstaigos veiklą ir jos veikimo principus“, – paskelbė LAT.
Teismas įvertino ir tai, kad į nusikalstamų veikų padarymą buvo įtrauktas Utenos PSPC darbuotojas, taip pat tai, kad automobiliai per gana trumpą laiko tarpą – 2020 metų sausio–kovo mėnesiais – buvo remontuojami tris kartus, neteisėta veika buvo daroma COVID-19 pandemijos metu.
Šiais veiksmais didelė neturtinė žala buvo padaryta ne tik Utenos PSPC, bet ir Utenos PSPC steigėjai – Utenos rajono savivaldybei ir valstybei, Sveikatos apsaugos ministerijai.
Bylos duomenimis, E. Ašokliui susitarus su pavaldiniu Aimučiu Tumalavičiumi, autoservise buvo remontuojami direktoriaus sūnaus Kazimiero Ašoklio automobiliai BMW ir „Audi A3”. Tačiau, suklastojus dokumentus, buvo nurodyta, kad remontuoti Utenos PSPC tarnybiniai automobiliai ir sąskaitos apmokėtos šios gydymo įstaigos lėšomis. Be to, du kartus įsipilta kuro į minėtus automobilius.
Tyrimo duomenimis, į direktoriaus sūnaus automobilius kurą pylė šio centro darbuotojai ir pats K. Ašoklis, neteisėtai naudodamasis Utenos PSPC priklausančia elektroninio mokėjimo priemone – degalų pirkimo kortele.
A. Tumalavičius šioje byloje taip pat buvo nuteistas.
E. Ašoklis yra buvusios vyriausiosios šalies epidemiologės Loretos Ašoklienės sutuoktinis.
