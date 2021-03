Krepšininkas D. Redikas į įkalinimo įstaigą nekeliaus

Teikimą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad D. Redikas iš esmės laikosi jam paskirtų įpareigojimų, tačiau iki 2021 m. sausio 1 d. neatlygino visos priteistos žalos nukentėjusiajai.



Probacijos tarnybos teikimo nagrinėjimo metu nuteistasis atlyginęs viso 4200 Eur iš 88 0720 Eur turtinės, 1500 Eur neturtinės ir 871,20 Eur advokato išlaidoms priteistos žalos.



Vis dėlto teismas pažymėjo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą, jei probacijos sąlygos nevykdomos be pateisinamų priežasčių.

Teismo turimais duomenimis, nuteistasis šiuo metu dirba, iš turimo atlyginimo perveda pusę sumos nukentėjusiajai, be to, dabar stengiasi gauti geresnį kontraktą, jo galimybės yra apribotos dėl pandemijos.



Teismo vertinimu, pagrindo teigti, jog skirto įpareigojimo atlyginti turtinę žalą D. Redikas neįvykdė be pateisinamų priežasčių, nagrinėjamu atveju nėra. Teismas pažymėjo, kad nuteistojo galimybes atlyginti priteistą žalą nukentėjusiajai varžo ir pasaulyje susidariusi ekstremali pandemijos situacija. Nuteistajam neturint galimybių atlyginti visą iš jo priteistą turtinę žalą, vien šio įpareigojimo nevykdymas, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo naikinti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo. Teismas pažymėjo ir tai, kad panaikinus D. Rediko bausmės vykdymo atidėjimą, jo galimybės atlyginti priteistą žalą dar labiau sumažėtų.

Teismo vertinimu, įvertinus visų aukščiau aptartų aplinkybių visumą, negalima daryti išvados, jog nuteistasis sąmoningai, sistemingai ir piktybiškai nevykdo jam nustatytų įpareigojimų ir šiuo metu nėra pagrindo išvadai, jog jis nepateisino teismo jam parodyti pasitikėjimo, piktnaudžiavo savo teisėmis ir todėl būtų tikslinga jam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą.

Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu tiek nuteistasis D. Redikas, tiek jo gynėjas, tiek prokuroras Lietuvos probacijos tarnybos teikimo prašė netenkinti.

Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

Pažymėtina, kad nuteistajam D. Redikui ir toliau išlieka pareiga atlyginti nukentėjusiajai A. V. padarytą turtinę ir neturtinę žalą.