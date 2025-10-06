Kėdainių rajone vagys sulaikyti po nusikaltimo praėjus pusvalandžiui

Apie 22 val. policijai buvo pranešta, kad Kėdainių rajone, Lasongalio kaime, iš dviejų vilkikų MAN kuro bakų pavogtas dyzelinis kuras. Po pusvalandžio pareigūnai Anciškių kaime sustabdė automobilį BMW, kurio salone ir bagažinėje buvo rastos talpyklos su skysčiu, turinčiu specifinį dyzelino kvapą.
Anksčiau teisti Panevėžio apskrities gyventojai, gimę 1988 ir 1993 metais, sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Vyrai prisipažino, kad pavogė dyzelinio kuro iš dviejų ar trijų vilkikų. Tikslus pavogto dyzelino kiekis ir padaryta žala tikslinami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
