Išlipimas į Baltarusijos krantą pažeidėjui gali atseiti porą metų nelaisvės

Tribonių pasieniečiai sulaikė Šalčininkų rajono gyventoją, kuris iš Lietuvos per Šalčios upę nubrido į Baltarusiją ir grįžo atgal. Nei pirmyn, nei atgal vyras nieko negabeno.

Pirmadienį sienos ruožą su Baltarusija saugančios VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pasieniečiai ties Šalčininkų rajono Pašalčies kaimu užfiksavo įtartiną vyrą. Jis priėjo prie Šalčios upės, kuria eina siena su Baltarusija, ir ja nubrido į kitą krantą. Vandens lygis Šalčioje jam siekė juosmenį, upės plotis čia apie 6 metrus.

Pažeidėjas Baltarusijoje neužsibuvo ir tuoj analogišku būdu grįžo į Lietuvos pusę. Jį iškart sulaikė į šią vietą atskubėję Tribonių pasieniečiai. Nei patekdamas į Baltarusiją, nei grįždamas asmuo jokių daiktų negabeno.

Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturi asmens tapatybės dokumento, kuris būtinas esant pasienio ruože. Netrukus nustatyta, kad tai 28-erių vietinis gyventojas.

Vietovę patikrinę kinologas su tarnybiniu šunimi nieko įtartino neaptiko.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sulaikytajam už tai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Be to, už buvimą pasienio ruože be dokumentų pasieniečiai pradėjo ir administracinę teiseną. Šalčininkų rajono gyventojas tokį nusižengimą padarė pakartotinai, todėl jam bus skirta bauda nuo 90 iki 170 eurų.

Antradienį priešpiet buvo tęsiama sulaikytojo apklausa ir sprendžiama dėl kardomosios priemonės jam skyrimo.