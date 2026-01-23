Girto vairavusio klebono byloje – (ne)tikėtas posūkis

„Prokuratūra kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagal laidavimą. Ikiteisminio tyrimo teisėja tik patvirtino prokuratūros prašymą. Byla teismo nepasiekė“, – penktadienį portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė Alytaus apylinkės teismo atstovė Jurgita Urbonavičiūtė.
Primename, kad parapijos klebonas M. Talutis į policijos pareigūnų akiratį pateko šių metų sausio 1-osios rytą. Sustabdžius jo vairuojamą automobilį „Mazda“, į alkotesterį jis įpūtė 1,90 prom. Kunigas teigė tądien skubėjęs į šv. Mišias, turėjusias vykti Alytaus rajone, Venciūnuose.
„Gruodžio 31 d. su draugais, bendruomene šventėme Naujuosius metus. Po lašiuką visi visko siūlė, aš vis atsisakinėjau, nes žinojau, kad kitą dieną reikės vykti į šv. Mišias. Tačiau kažkiek išgėriau, parėjau namo. Grįžus pradėjo krėsti šaltis, graužti gerklę, pagalvojau, kad gal koks virusas kimba, tai dar šiek tiek pavartojau. Regis, išsimiegojau, neblaivus nesijaučiau. Jeigu būčiau jautęs, tikrai nevairuočiau“, – AlytusPlius.lt sakė kunigas.
Jis pridūrė, kad prieš šventes beveik nieko nevalgė, nes prastai jautėsi, buvo sutrikusi skrandžio veikla. Greičiausiai, dėl to alkoholis taip ir nesuspėjo „išsivaikščioti“.
„Man labai skaudu ir gėda, tuo nesididžiuoju. Atsiprašau visų žmonių. Tai – didelė pamoka. Kaip dabar pagalvoju, pranašiški ženklai man jau buvo siunčiami iš anksto“, – kalbėjo M. Talutis.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai uždavė klausimus Kauno apygardos prokuratūrai, prašydami plačiau pakomentuoti Alytaus apylinkės prokuratūros nutarimą dėl kunigo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
