 Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kontrabandinių balionų

Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kontrabandinių balionų

2025-12-01 13:40
BNS inf.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / R. Chairulino / ELTOS, R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti šį ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus paskutiniu metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, dėl ko nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų, bei dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui.

Vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui ir jį organizuoti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui.

Šiame straipsnyje:
Generalinė prokuratūra
kontrabandiniai balionai
balionai
kontrabanda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų