FNTT tiria „Pizza Express“ picerijų tinkle įtariamą šešėlinę prekybą

Pirminiais duomenimis, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje ir kituose miestuose veikiančios picerijos galėjo neapskaityti dalies pajamų už klientams į namus atvežtas picas ir kitus patiekalus, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).

Be to, bendrovių atsakingi asmenys galėjo naikinti dokumentus, siekdami nuslėpti tikrąsias pajamas.

Preliminariai skaičiuojama, kad per kelerius metus į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta daugiau kaip 180 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.

BNS žiniomis, teisėsaugos akiratyje atsidūrė picerijų tinklas „Pizza Express“. Viešai prieinamais duomenimis, tinklą valdo Kaune registruota bendrovė „Matesa“.

Registrų centro duomenimis, nuo 2017 metų vasario bendrovei vadovauja Paulius Gurkšnys. Jis patvirtino, kad tyrimas atliekamas „Pizza Express“ picerijų tinkle, tačiau plačiau situacijos nekomentavo.

„Taip, taip, žinau. Komentarų neturiu jokių, nekomentuosiu nieko“, – BNS sakė P. Gurkšnys.

Per kratas FNTT pareigūnai paėmė asmenų užrašus, kompiuterius, skaitmenines duomenų laikmenas. Be to, rasta ir išimta 50 tūkst. eurų grynųjų pinigų, kurie galėjo būti gauti iš šešėlinės picų prekybos.

Įtarimai dėl neteisingų duomenų teikimo valstybei ir apgaulingo apskaitos tvarkymo pareikšti aštuoniems asmenims.