Dėl prekybos žmonėmis nubaustas biržietis: reikalavo stebėti merginos lytinius santykius su kitais

24 metų biržiečiui S. Z Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu trečiadienį skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, pranešė šios bylos tyrimui vadovavusi prokuratūra.

Nuteistasis taip pat turės nukentėjusiajai sumokėti 5 tūkst. eurų už patirtą neturtinę žalą.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Aurelijus Navickas.

2020 metų pradžioje jauna Aukštaitijos gyventoja socialiniuose tinkluose susipažino su vaikinu. Socialinių įgūdžių stokojanti, patikli ir sveikatos problemų turinti mergina netruko įsimylėti jai dėmesį pradėjusį rodyti jaunuolį.

Užsienyje uždarbiaujantis S. Z., įgavęs merginos pasitikėjimą, ėmė reikalauti, kad ji jam atsiųstų seksualinio pobūdžio nuotraukų bei vaizdo įrašų, nes kitaip su ja nebebendraus.

Įkalbėjęs tai padaryti, jaunuolis žengė kitą žingsnį – internete ėmė skelbti, kad ji ieško seksualinių partnerių. Biržietį įsimylėjusi mergina sutiko susitikinėti su atsiliepusiais į skelbimus vyrais. Be to, vaikinas pareikalavo, kad jis galėtų per vaizdo skambučius stebėti jų lytinius santykius.

Apie merginos seksualinį išnaudojimą artimieji sužinojo perskaitę jai nepažįstamų vyrų siunčiamas SMS žinutes. Šeima pagalbos kreipėsi į nevyriausybinę organizaciją – VŠĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrą“. Pastarosios atstovai apie galimą prekybos žmonėmis atvejį pranešė teisėtvarkos pareigūnams, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio ir valstybinį kaltinimą teisme palaikiusio prokuroro A. Navicko, biržietis merginą į seksualinį išnaudojimą įtraukė pasinaudojęs nukentėjusiosios pažeidžiamumu. Finansinės naudos S. Z. negavo, o merginą išnaudojo tenkindamas savo seksualines fantazijas.

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.