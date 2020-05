Sulaikyto Kauno prokuroro vadovas: tenka apgailestauti

Tačiau, nuo portalo klausimo, ar jam tai buvo netikėta, Kauno apygardos prokuratūros vadovas išsisuko. "Tie korupciniai procesai, kaip ir ikiteisminiai tyrimai dėl jų, nesustoja ir karantino metu. Rezultatą matome šiandien“, – maždaug toks buvo D.Valkavičiaus atsakymas.

Tačiau jis patikslino, kad D.Puzino specializacija buvo ikiteisminių tyrimų, susijusių su PVM sukčiavimu, organizavimas. Ir Kauno apygardos prokuratūros 2-ajame Baudžiamojo persekiojimo skyriuje jis dirba nuo 2011 metų. Atėjo čia iš Kauno apylinkės prokuratūros, kurioje prieš tai dirbo devynerius metus.

Be to, D.Valkavičius buvo linkęs akcentuoti, kad per pastaruosius penkerius metus D.Puzinas neturėjo jokių tarnybinių nuobaudų ir buvo kelis kartus paskatintas už tarnybos rezultatus. O prieš trejus metus speciali komisija, kas penkerius metus atestuojanti kiekvieno prokuroro darbą, jo tarnybą įvertino gerai.

Darius Valkavičius

Primename, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl įvairių korupcinių nusikalstamų veikų trečiadienį ryte buvo sulaikyta iš viso vienuolika asmenų, tarp jų – prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnas, advokatas.

Kaip pranešė prokuratūra, sulaikyti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai Nerijus Marcinkevičius ir Ugnius Vyčinas, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamo persekiojimo skyriaus prokuroras Donatas Puzinas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnas Nerijus Valatka, Kaune praktikuojantis advokatas bei dar šeši privatūs asmenys.