Sudegė iki pamatų: gaisras sukrėtė visą bendruomenę

„Apmaudu, žiauru ir gaila“, – sakė liudininkas Matas.
„Ji tuos nuskriaustuosius gelbėjo, o nuskriaudė ją“, – kalbėjo gyvūnų prieglaudos savininkės sūnus Marius Naudžiūnas.
Tokios visuotinės reakcijos dėl to, kas įvyko prie Subačiaus, vietos gyventojai sako seniai nematę.
„Pamatėme juodus dūmus, galvojome, kad dega pas mus, nes mūsų tie pastatai. Bet pamatėme, kad dar blogiau. Iš tikro geriau būtų, kad pas mus būtų sudegęs koks griozdas, negu tiek gyvūnų“, – pasakojo liudininkas Arnas.
Į nelaimės vietą skubėję žmonės bandė gelbėti gyvūnus, tačiau ugnis plito itin greitai.
„Aš pirmiausia bėgau pjūklo – grandinei nupjauti šuns būdą, dar bandžiau langą išdaužti, bet kol atbėgau – be šansų“, – prisiminė Matas.
Gaisro metu užsidegė ir prieglaudos savininkės automobilis.
„Mašina pradėjo degti, nei jos patraukti, nes prie jos buvo arčiausiai židinys. Pamatėme, kad tai šeimininkės mašina, o ji neatsiliepė telefonu – kilo panika, galvojome, ar ji ne viduje. Po pusvalandžio šeimininkė perskambino“, – pasakojo Arnas.
Iš vakaro prieglaudos savininkę išsivežė medikai, o nuo ryto ji vėl atsidūrė jų rankose.
„Šiuo metu ji – priimamajame Kupiškyje, leidžiami raminamieji vaistai, ji – šoke“, – teigė M. Naudžiūnas.
Gaisras prieglaudą sulygino su pamatais. Žuvo maždaug pora dešimčių šunelių ir kačių, kurie per šalčius buvo suleisti į vidų.
„Sunku kažką iš jos ištraukti – nekalba. Naktį praleido be miego, kaip ir mes visi“, – sakė M. Naudžiūnas.
Moteris neteko ne tik prieglaudos ir gyvūnų, bet ir savo namų. Tačiau, artimųjų teigimu, labiausiai jai skauda širdį dėl mylėtų augintinių, su kuriais planavo gyventi visą likusį gyvenimą.
„Ji turėjo gyvenamąjį būstą Biržuose, kurį pardavė, ir tada kūrėsi čia“, – pasakojo M. Naudžiūnas.
Prieš porą metų beglobių gyvūnų mylėtoja netoli Subačiaus už santaupas nusipirko sodybą ir pasiryžo prižiūrėti bei gydyti nuskriaustus gyvūnus. Turto apsidrausti nespėjo, nes dar tik kūrėsi.
Ugniagesiams gaisro gesinimas buvo itin sudėtingas.
„Ugniagesiams buvo labai sunku – viskas nubėgo nuo skardos“, – pasakojo Kupiškio PGT vyriausiasis specialistas Vytautas Kazlauskas.
Pirminiais duomenimis, ugnies židinys galėjo kilti dėl elektros instaliacijos arba krosnies. Žinoma, kad nuo ryto krosnis buvo kūrenama dėl šilumos mažiausiems beglobiams.
„Lauksime, kol medikai ją apžiūrės, ir bandysime dar pabendrauti, kad patikslintume gaisro priežastis“, – teigė V. Kazlauskas.
Kai kuriuos likusius gyvus šunis, kurie gaisro metu buvo lauke, priglaudė vietos žirgynas. Kiti liko aptvaruose prie gaisravietės.
„Gyvūnai dabar po degėsiais – reikės laukti, kol atšils, ir bandyti viską tvarkyti“, – sakė V. Kazlauskas.
Paramą žada rajono savivaldybė, padėti žada ir kaimynai.
„Jei bus renkamos lėšos, reikės prisidėti – nelaimės nežinome nė vienas“, – sakė kaimynas.
Padėti ketina ir ugniagesiai – vienintelėje Kupiškio rajono gyvūnų prieglaudoje jie anksčiau savanoriavo, įrengiant voljerus.
