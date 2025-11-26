Snygis apsunkino eismą: rytas pietų Lietuvoje prasidėjo avarijomis

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėse nuo ryto dalijamasi avarijų vaizdais iš Alytaus apylinkių.
Apie 9 val. ryto grupėje „Kur stovi Trikojis, Policija Alytuje“ pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti smarkiai apgadintas lengvasis automobilis. Jo priekis sudaužytas, o aplink – slidus, sniegu ir ledu padengtas kelio ruožas. Iš įrašo matyti, kad tuo metu stipriai snigo, matomumas buvo prastas, o ant kelio susikaupusi šlapio sniego košė trukdė vairuoti.
Kitoje grupėje – „Kur stovi policija Alytuje“, apie 8.30 val. pasidalinta nuotrauka iš kelio ties Tarzanijos įsukimu. Pranešime rašyta, kad vietoje dirbo policijos pareigūnai.
Nuotraukoje matyti lengvasis automobilis, susidūręs su sunkvežimiu. Abu automobiliai stovi sustoję sniegu užklotame kelkraštyje, o kelias šalia – slidus ir nelygus. Lengvojo automobilio priekis smarkiai apgadintas.
Pareigūnai prižiūrėjo eismą, kad vairuotojai galėtų saugiai pravažiuoti.
Sinoptikai perspėjo iš anksto
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba dar vakar vakare perspėjo, kad naktį ir rytą gali smarkiai snigti. Prognozės pasitvirtino, o būtent pietų Lietuvoje sniego danga buvo storiausia.
8 val. duomenimis:
Puvočiuose (Varėnos r.) – 10 cm sniego,
Varėnoje – 6 cm,
Lazdijuose – 5 cm,
Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm.
Sinoptikų teigimu, ryte dar snigo, o dieną krituliai pereis į šlapdribą ir lietų. Tokios sąlygos – apdraba, šlapias sniegas ir vietomis lijundra – labai apsunkina eismą ir padidina avarijų tikimybę.
Policijos patarimai vairuotojams
Pareigūnai nuolat primena, kad esant tokiems orams reikia vairuoti ypač atsargiai. Slidus kelias ir suprastėjęs matomumas gali greitai tapti pavojingi.
Vairuotojams rekomenduojama:
važiuoti lėčiau, nei leidžia ženklai;
laikytis didesnio saugaus atstumo;
vengti staigių manevrų;
įsitikinti, jog automobilio žieminės padangos yra tinkamos.
