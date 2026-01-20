Po tragiškos Adomo Miklio žūties – žinia, sujaudinusi šeimą: žmonių gerumas nepaliko abejingų

Po šios tragedijos žmonės neliko abejingi – netrukus buvo pradėta paramos rinkimo akcija Adomo šeimai. Platformoje „GoFundMe“ jau paaukota daugiau nei 23 tūkst. eurų.
Paramos iniciatoriai nurodo, kad Adomas buvo trijų mažamečių vaikų tėtis. Skaudžią netektį išgyvena jo žmona Sandra, vaikai – dvejų metų Vakaris, trejų metų Ugnė ir šešerių metų Upėja, taip pat tėvai, sesuo ir kiti artimieji.
„Adomas buvo nepaprasto gerumo, šviesus ir įkvepiantis žmogus. Pagal profesiją – osteopatas, sveikatingumo specialistas, profesionalus kaskadininkas, kovos menų meistras ir treneris. Jis aktyviai sportavo ir visada skatino kitus judėti, rūpintis savo sveikata bei gyventi aktyvų gyvenimą. Adomas buvo tas žmogus, į kurį bet kada buvo galima kreiptis pagalbos – jis visuomet buvo šalia, pasirengęs padėti“, – rašoma paramos platformoje.
Taip pat pabrėžiama, kad jis buvo šeimos maitintojas, o šeima neseniai grįžo gyventi į Lietuvą ir buvo pradėjusi statyti namus Trakų rajone.
Primename, kad nelaimė įvyko sausio 15-osios popietę. Kaip skelbė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apie 13.30 val. gautas pranešimas, jog Galvės ežere, ties Slėnio gatve, po ledu nardęs žmogus neišniro. Jis buvo prisirišęs saugos virve, tačiau ši atsirišo.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Egidijus Ščerbavičius anksčiau aiškino, kad nardymo sąlygos buvo itin sudėtingos – matomumas po ledu buvo labai prastas, o orientuotis padėjo tik specialūs žymekliai.
Ugniagesių duomenimis, Adomas Miklys nardė be kvėpavimo įrangos. Pirmieji į įvykio vietą atvykę Trakų ugniagesiai neturėjo galimybės vykdyti paieškos po ledu, todėl buvo iškviesti ugniagesių narai iš Vilniaus. Apie 15.30 val. narai rado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.
Žinia apie Adomo žūtį sukrėtė ne tik artimuosius, bet ir bendruomenę – socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos ir prisiminimai apie žmogų, kuris, kaip teigiama, visada buvo šalia kitų.
