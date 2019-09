Nuo metų pradžios kilo daugiau kaip 9 tūkst. gaisrų, juose žuvo pusšimtis žmonių

Per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 9222 gaisrai. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius išaugo 1,9 proc. Gaisruose žuvo 52 žmonės (pernai per tą patį laikotarpį – 61), vaikų žūčių pavyko išvengti, o 119 gyventojų patyrė traumų. Tai mažiausias žuvusių žmonių skaičius per 16 metų, pažymima Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešime.