Nesuvaldęs savo BMW atlikėjas Adomas Vyšniauskas sukėlė avariją

Apie tai, kad į avariją pateko dainininko automobilis, pirmasis pranešė portalas „Alytus plius“.
Policijos duomenimis, avarija įvyko 16.10 val. Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaime.
Esant sudėtingoms eismo sąlygoms – lyjant lietui – 24-erių vyras nesuvaldė automobilio „BMW X4“. Pastarasis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu 72-ejų vyro.
69-erių automobilio „Dacia Duster“ keleivei prireikė medikų pagalbos.
Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai