Tragiška avarija Kėdainių rajone: po sunkvežimio smūgio žuvo su vaiku važiavusi moteris

Kėdainių rajone antradienį per sunkvežimio ir lengvojo automobilio avariją kelyje Aristava–Cinkiškis žuvo moteris.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimas apie nelaimę gautas 15.18 val. Pirminiais duomenimis, lengvasis automobilis, kuriuo važiavo moteris ir vaikas, susidūrė su sunkvežimiu. Po avarijos moteris buvo prispausta, ją vadavo ugniagesiai.

Atvykę medikai konstatavo vairuotojos mirtį.

Vilkiko vairuotojas ir devynerių metų mergaitė išvežti į gydymo įstaigą.

Primename, kad tai – antroji tokia tragiška vilkiko ir lengvojo automobilio avarija šią savaitę.

Pirmadienį per avariją Raseinių rajone žuvo du žmonės, dar trys buvo sužeisti. Į šalikelėje stovėjusį vilkiką atsitrenkė du ta pačia kryptimi važiavę automobiliai. Per avariją žuvo vieno automobilio vairuotojas, kito – keleivis. Lengvieji automobiliai per avariją buvo stipriai sumaitoti, nukentėjusius vadavo ugniagesiai, avarijos vietoje buvo sutrikęs eismas.