Jungtinėje Karalystėje tragiškai žuvo lietuvė: artimieji turi vienintelį norą

Kaip rašoma lėšų rinkimo platformoje „GoFundMe“, Ž. Petrašiūtė tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe, „Pretoria Energy“ bendrovėje (Mepal), Chatteryje. Įvykio aplinkybės šiuo metu yra tiriamos.
„Žavinta buvo šviesus, nuoširdus ir darbštus žmogus, visų, kurie ją pažinojo, mylima ir gerbiama. Netikėta ir skaudi jos netektis šeimą paliko ne tik giliame skausme, bet ir sudėtingoje finansinėje padėtyje.
Vienintelis artimųjų noras – pargabenti Žavintą į Lietuvą, kad ji amžinojo poilsio galėtų atgulti savo gimtinėje, šalia šeimos ir artimųjų. Tačiau kūno repatriacija iš Jungtinės Karalystės ir laidotuvių išlaidos yra labai didelės, o tokiai tragedijai neįmanoma būti pasiruošus“, – teigiama pranešime.
Artimieji geros valios žmonių prašo finansinės pagalbos. Visos surinktos lėšos bus skirtos Ž. Petrašiūtės pargabenimui į Lietuvą, laidotuvių išlaidoms bei būtinai šeimos paramai šiuo sunkiu laikotarpiu.
„Kiekvienas, net ir mažiausias jūsų indėlis yra neįkainojamas. Ačiū jums už jūsų gerumą, užuojautą ir palaikymą“, – padėką išreiškė artimieji.
Prie paramos prisidėti kvietė ir Wisbech lietuvių bendruomenė „Šuolis“.
„Šeimai dabar tenka išgyventi ne tik emocinę, bet ir finansinę naštą, susijusią su laidotuvių ir kitais netikėtais rūpesčiais. Jei jaučiate galimybę ir norą prisidėti, kiekviena parama – net ir mažiausia – bus nuoširdžiai įvertinta ir padės palengvinti šią sunkią naštą“, – feisbuke rašė bendruomenė.
