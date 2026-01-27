Įspėjo: jei tai darote lovoje, siekiate patekti į šią rizikos grupę

„Per 5 dienas, nuo pirmadienio iki penktadienio, gaisruose jau žuvo septyni žmonės, dar trys – traumuoti. Ši žiema ir besitęsiantys šalčiai tikrina, ar esate jiems tinkamai pasiruošę, ar pasirūpinote savo, savo šeimos ir artimųjų saugumu“, – nurodė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba priminė:
Namuose privalo būti įrengtas dūmų detektorius, būtent jis dažniausiai padeda pirmosiomis gaisro minutėmis. Taip, gaisro jis neužgesins, tačiau įspės, leis laiku evakuotis ir pranešti mums apie nelaimę. Vadinasi, jis leis išsaugoti brangiausią turtą – gyvybę. Pasirūpinkite, jog dūmų detektorius būtų įrengtas jūsų, jūsų artimųjų, kaimynų namuose, jei šalia gyvena senoliai ar savimi pasirūpinti negalintys žmonės – padėkite jiems. Jei ne jūs – susisiekite su mūsų tarnyba, mes rasime galimybių padėti.
Rūkykite lauke, toliau nuo medinių pastatų ar lauko baldų, įsitikinkite, jog cigaretę tinkamai užgesinote, nuorūkas meskite į tam skirtas vietas. Jei rūkote lovoje, nuosekliai siekiate patekti į 37 proc. grupę žmonių, kurie tai darydami jau žuvo gaisre.
Namus šildykite į vieną elektros tinklą įjungtu vienu elektros šildytuvu. Didesnis jų kiekis gali sukelti trumpą jungimąsi. Šalia krosnių, židinių – jokių degių daiktų, malkų. Krosnys ir židiniai nėra skirti daiktų ar malkų džiovinimui, visus juos laikome toliau.
