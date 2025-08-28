Ispanijoje nuskendo 74-erių lietuvis

Antradienio vakarą, apie 20 val., lietuvis buvo vandenyje su draugais pietinėje paplūdimio dalyje, rašo „Costa Blanca Daily“. Draugai pamatė, kad jam sunku išsilaikyti paviršiuje, ir, talkinant gelbėtojams, padėjo jam išlipti į krantą.
Gelbėtojas ir vėliau atvykę medikai dar gaivino lietuvį, nes jautė širdies plakimą, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Lietuvis nuskendo praėjus dviem minutėms po gelbėtojų darbo pabaigos. Gelbėtojai jau ruošėsi eiti namo, tačiau buvo visai netoli nelaimės vietos, tad padėjo vyrui.
Tai ketvirtoji mirtis Torevjechos paplūdimiuose šį sezoną.
Naujausi komentarai