Gelbėtojai vadavo urve įstrigusį taksą

2025-12-29 16:10 kauno.diena.lt inf.

Į bėdą patekusiam šuniukui į pagalbą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Pagalbą iškvietė šuns šeimininkė, kuri sunerimo, kai vaikščiojant lauke jos augintinis įlindo į urvą ir daugiau nei 40 minučių iš jo nebeišlindo.

Operacija: ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino urve įstrigusį taksą, kuriam spąstus paspendė jo paties petnešos.
Operacija: ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino urve įstrigusį taksą, kuriam spąstus paspendė jo paties petnešos. / Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuotr.

Į įvykio vietą atvykęs Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos pirmos budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas Saulius Lukštas pasakojo, kad taksas – medžioklinis šuo, tad greičiausiai užuodė bebrus ir įlindo į jų urvą po medžiu prie Vilnelės. Šunelis vilkėjo megztuką ir buvo su petnešomis, todėl tikėtina, kad jis užstrigo už medžio šaknų ir nebegalėjo pajudėti.

„Urvas buvo po medžio šaknimis, šalia upės, tad iš pradžių su kastuvu praplatinome angą, pro kurią taksas įlindo. Pamatėme, kad jis užsikabinęs už medžio šaknies. Nenorėdami šunelio sužeisti, toliau kasėme urvą rankomis ir atsargiai jį išlaisvinome“, – pasakojo S. Lukštas.

Paklaustas, ar šuo priešinosi, ugniagesys gelbėtojas šypsojosi – taksas buvęs ramus, o patekęs į šeimininkės glėbį džiaugėsi kaip ir ji pati.

Ugniagesiui gelbėtojui S. Lukštui, dirbančiam jau penkerius metus, tai buvo pirmoji tokia šuniuko gelbėjimo operacija, kupina įtampos, emocijų ir sėkmingos pabaigos.

Kartu su juo gelbėjimo operacijoje dalyvavo Vilniaus PGV 6-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Mantas Norvilas.

