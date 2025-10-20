Dingo pas draugą į Druskininkus išvažiavęs Arminas: pėdsakai veda į klubą ir lošimo namus

Kaip skelbia Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, šeštadienį apie 18 val. minėtas 1991 metais gimęs vyras, gyvenantis Lazdijų rajone, Seirijų miestelyje, išvažiavo su jam priklausančiu automobiliu „Ford Mustang“ pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios.
A. Padas yra apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesiai rudų plaukų. Išeinamas iš namų jis mūvėjo tamsius džinsus, dėvėjo šviesų džinsinį švarką, tamsią striukę. Vyras nevaldo kairės rankos.
Paiešką vykdantys Lazdijų policijos pareigūnai bendravo su gydymo ir teisėsaugos įstaigomis, aplinkiniais. Nagrinėjama vaizdo medžiaga ir atliekami tolimesni paieškos veiksmai.
Turimais duomenimis, ieškomas vyras paskutinį kartą pastebėtas Druskininkų klube „Aqua“ ir vietos lošimo namuose.
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašoma skubiai informuoti policijos pareigūnus tel. +370 700 65 600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai