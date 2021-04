Bute užsnūdusį vyrą ugniagesiai išgelbėjo nuo žūties: krosnyje smilko skudurai ir plastikas

Balandžio 22 dienos vakarą buvo gautas pranešimas, kad Joniškyje, Žagarės gatvėje, mediniame dviejų aukštų daugiabučiame name dega butas, o viduje gali būti žmogus. Ugniagesius iškvietė kaimynai, pajutę dūmų kvapą. Žmonės beldėsi ir norėjo įeiti į butą, bet durys buvo užrakintos.

„Atvykę ugniagesiai išlaužė buto duris, viduje buvo daug dūmų, o šeimininkas, matyt, buvo prisnūdęs, – sakė Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Darius Adomaitis. – Jis buvo užsikūręs krosnį, bet dūmtraukio sklendės neatidaręs. Krosnyje ir šalia jos smilko skudurai ir plastikas.“

Ugniagesiai išvedė vyrą į lauką ir perdavė greitosios pagalbos medikams, jie žmogų išsivežė apžiūrai. Smilkstantys skudurai buvo išnešti į lauką ir užgesinti. Autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.

Pasak D. Adomaičio, per 20 metų dirbusio ugniagesiu gelbėtoju ir pamainos vadu, tokių atvejų jo praktikoje netrūko: „Tokių situacijų, kai žmogų rasdavome vos per žingsnį iki mirties, buvo daugybė. Kartą buvo pranešta, kad bute dega lova, šeimininkas vaikšto ir nieko nedaro. Kai atvykome, jis jau buvo sukniubęs. Keista tai, kad žmonės nepasimoko ne tik iš kitų, bet ir iš savo klaidų. Yra Joniškyje keletas adresų, kur tenka važiuoti po kelis kartus. Toje pačioje Žagarės gatvėje yra namas, kuriame pernai išgelbėjome žmogų, užsidegus virtuvei, o šiemet gesinome to paties namo stogą.“

Kokios tokio neatsakingumo priežastys? „Kaip ir visais laikais, atsiranda tokių žmonių, kurie nenori gyventi geriau, įklimpsta savo liūne. Šiandien jiems gerai, o kas bus rytoj – nesvarbu. Gyvenantiems socialiniuose būstuose ir priklausantiems socialinės rizikos grupei suteikiamos visos privilegijos. Vežame jiems dūmų detektorius, pakabiname juos, bet jie juos tuoj pat išardo, nes rūko namuose, o detektorius pradeda veikti“, – teigė buvęs ugniagesys.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet ugniagesiai gaisruose išgelbėjo 39 žmones.