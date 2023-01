„Amber Grid“ atnaujino pažeistą dujotiekį Pasvalio rajone: tikrins greta esančius dujotiekio ruožus

Šiuo metu incidento vietoje vyksta pasiruošimas greta esančių dujotiekio ruožų patikrinimo darbams. Intensyvūs darbai bus vykdomi sekmadienio vakarą, apie 20-21 val., Vykstant darbams galimas didesnis triukšmas.

Penktadienį vakare įvykusio incidento priežastys paaiškės teisėsaugos institucijų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) bei „Amber Grid“ ekspertų komisijos tyrimų metu. Preliminariu bendrovės vertinimu, incidentas įvyko dėl techninio pobūdžio priežasčių.

„Visoms tyrimą atliekančiomis institucijomis teikiame visą mums žinomą informaciją apie įvykį. Su žemės savininku, kurio sklype įvyko incidentas, bendraujame dėl nuostolių atlyginimo. Taip pat dėkojame ir apie įvykį pranešusiam gyventojui“, – sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Pasak jo, tokio pobūdžio incidentai dujų perdavimo sistemose yra reti. „Nuolat atliekame dujotiekių patikrą ir vidinę jų diagnostiką patikimais tikslius parametrus fiksuojančiais įrenginiais. Vadovaujamės tarptautinėmis taisyklėmis ir praktikomis, laikomės Lietuvoje galiojančių taisyklių bei reikalavimų. Tačiau visame pasaulyje dujotiekiai yra potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl būnant jų aplinkoje privalu elgtis atsargiai. Ištyrus incidento priežastis įvertinsime ir galimybę tobulinti dujotiekių priežiūrą, kad tokie įvykiai nepasikartotų“, – teigė N. Biknius.

Dujotiekyje, kuriuo tiekiamos dujos į Šiaurės Lietuvą ir Latviją, penktadienį įvykęs incidentas buvo lokalizuotas per keturias valandas. Per įvykį žmonės nenukentėjo. Dujų tiekimas pažeistu dujotiekiu buvo nedelsiant nutrauktas, ugnis degė kol išdegė vamzdyno atkarpoje buvusios dujos. Pažeistos dujotiekio atstatymą specialistai pradėjo po to, kai įvykio vietą apžiūrėjo ir leidimą pradėti darbus davė tyrimą atliekančios teisėsaugos institucijos.

Incidento vietoje dujų perdavimo sistemą sudaro du lygiagrečiai į Latvijos pusę einantys dujotiekiai. Incidentas įvyko viename iš jų, kitas dujotiekis nebuvo pažeistas. Pasvalio rajono ir kitiems Šiaurės Lietuvos vartotojams dujų tiekimas buvo užtikrinamas lygiagrečiai įrengtu dujotiekiu. Tą patį vakarą buvo atnaujintas ir dujų tiekimas į Latviją.