Neblaivus vairavęs Laučius: man paskirtos bausmės neproporcingos

Šioje byloje apeliacinį skundą pateikė nuteistasis V. Laučius. Jis prašo teismo maksimaliai sutrumpinti jam pritaikyto draudimo vairuoti transporto priemonę laikotarpį.
Taip pat politologas skundu siekia, kad būtų maksimaliai sumažinta konfiskuotinų piniginių lėšų suma. Sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą prašoma atsižvelgiant į tai, jog V. Laučiaus vairuotas automobilis priklauso lizingo bendrovei.
„Teismas neįvertino bylos duomenų, priėmė formalų sprendimą, paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės akivaizdžiai per griežtos, neatitinka proporcingumo principų“, – rašoma nuteistojo skunde.
V. Laučius sako, kad jis bendradarbiavo su policija, neginčijo alkoholio kiekio matuoklio rodmenų, yra pasiryžęs daugiau nebedaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Teismas šią bylą nagrinėja ir uždaruose, ir viešuose posėdžiuose.
V. Laučiaus advokatė Egidija Belevičienė sakė, kad per posėdį bus kalbama apie šeimos finansinius duomenis, paskolas, gaunamas pajamas, duomenis apie šeiminį gyvenimą, todėl posėdžiai turi būti nevieši. Teismas prašymą tenkino iš dalies: dalį posėdžio paskelbė viešu, dalį – uždaru.
Vilniaus apygardos teisme buvo apklausta V. Laučiaus laiduotoja, buvusi sutuoktinė Loreta Laučiuvienė.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs kitą savaitę, spalio 23 d. Vyks baigiamosios kalbos.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas liepą paskelbė, jog neblaivų automobilį vairavusį V. Laučių atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant buvusią vyro sutuoktinę L. Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis – vieneri metai. Šiuo sprendimu žurnalistui iškelta byla yra nutraukta.
Teismas kartu nutarė atimti iš politologo teisę vairuoti transporto priemones dvejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.
Taip pat nuspręsta įpareigoti V. Laučių vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
Be to, teismas nutarė iš žurnalisto išieškoti automobilio (kurį jis vairavo, būdamas neblaivus) vertę atitinkančią sumą, tai yra 20 670 eurų.
Pats V. Laučius anksčiau teisme pripažino kaltę ir gailėjosi, tikino, kad toks poelgis daugiau nepasikartos. Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį, tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, jog vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona.
Baudžiamoji byla V. Laučiui buvo iškelta pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už vairavimą neblaiviam.
Policijos duomenimis, žurnalistas gegužės 31 d. apie 17.31 val. Vilniuje, ties pastatu Blindžių gatvėje, vairavo automobilį „Toyota Rav 4“, būdamas neblaivus nuo alkoholio.
Tikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojo iškvėptame ore yra 2,32 promilės etilo alkoholio koncentracija.
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