Moteris per plauką neatidavė sukčiui bene 5 tūkst. eurų – laiku įsikišo pareigūnai

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, pirmadienį apie 13 val. moteriai (gim. 1950 m.) gyvenančiai Visagine, paskambino nepažįstami asmenys ir prisistatė mobiliojo ryšio operatoriumi, banko bei policijos darbuotojais.
Kaip pranešta policijai, paskambinusieji apgaulės būdu įtikino moterį išgryninti 4,8 tūkst. eurų. Tą pačią dieną, apie 23.50 val., atvykusį paimti pinigų vyriškį sulaikė policijos pareigūnai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras (gim. 1959 m.) sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio AVPK areštinę.
Apie galimus sukčiavimo atvejus taip pat pranešė Panevėžio ir Klaipėdos policija.
Panevėžio AVPK duomenimis, spalio 6 d. apie 16.35 val. Panevėžyje vyras (gim. 1976 m.) pranešė, kad gavo žinutę dėl pažeidimo ir paskirtos baudos. Jis nurodė aktyvavęs atsiųstą nuorodą, suvedęs prisijungimo duomenis ir pastebėjęs, kad nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Turtinė žala – 1,4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Anot policijos, spalio 8 d. apie 16.54 val. Panevėžyje vyras (gim. 2001 m.) pranešė, kad gavo žinutę dėl parkavimo, aktyvavo atsiųstą nuorodą, suvedė prisijungimo duomenis ir nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Patirta turtinė žala įvertinta 2 403,03 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Kaip pranešė Klaipėdos AVPK, gautas vyro pareiškimas, kuriame nurodoma, kad spalio 1 d. į mobilųjį įrenginį jis gavo SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos. Pareiškėjas paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jo įmonės banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinta 1,3 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Naujausi komentarai