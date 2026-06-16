Lietuvė surengė sekso orgiją paauglei: jau aišku, ką Airijos policija sučiupo spintoje

Paauglei surengė orgiją
Kaip anksčiau rašė alfa.lt, minėtas nusikaltimas įvykdytas prieš beveik aštuonerius metus. Savo auką M. Patapovaitė ir keturi vaikinai, panaudodami prievartą, nusivedė į negyvenamą namą ir privertė ją stebėti lytinį aktą. Tačiau orgija vien tuo nesibaigė – netrukus keli kankintojai, apnuogintais lytiniais organais, ėmė trintis į paauglę. Kai ji bandė priešintis, sulaukė smurto bei grasinimų ir buvo priversta tenkinti keturių budelių seksualinius įgeidžius.
Nusikaltimas išaiškėjo po kelių parų nuo jo įvykdymo ir M. Patapovaitė, kuri, kaip įtarta, buvo viena pagrindinių šios nusikalstamos veikos iniciatorių, bei keturi vaikinai pateko į teisėsaugos akiratį dėl seksualinio prievartavimo. Iš pradžių M. Patapovaitė buvo suimta penkiolikai parų, tačiau vėliau jos priežiūra patikėta tėvams.
Išgirdo nuosprendį
„Kauno dienos“ žiniomis, 2022 metų lapkritį Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai paskelbė nuosprendį šioje byloje. M. Patapovaitė buvo pripažinta kalta dėl nepilnametės seksualinio prievartavimo. Jai paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.
Kaip skelbė alfa.lt, seksualiniu nepilnametės prievartavimu kaltinti keturi orgijoje dalyvavę vaikinai taip pat išvengė realių laisvės atėmimo bausmių. Tačiau turėjo atlyginti aukai padarytą neturtinę žalą.
2022 metų gruodžio mėnesį M. Patapovaitė buvo įtraukta į Probacijos tarnybos registrą ir supažindinta su bausmės vykdymo atidėjimo atlikimo tvarka ir sąlygomis, teisėmis ir pareigomis bei atsakomybe už teismo paskirtų įsipareigojimų nevykdymą.
Vedžiojo už nosies
Nuo 2023 metų vasario pabaigos iki balandžio pradžios nuteistoji lankė „Plungės atvirą jaunimo centrą“. Taip pat baigė penkių pusiau struktūruotų pokalbių ciklą „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“. Tačiau tų pačių metų balandžio 24 d. padarė pirmą pažeidimą – nevykdė teismo paskirto įpareigojimo – nesimokė ir nedirbo.
Todėl 2023 metų birželio 19 d. kreiptasi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus, kad nuteistajai būtų panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas. Tačiau teikimas teismo nutartimi du kartus buvo atmestas.
Kaip „Kauno dienai“ sakė Kauno apylinkės teismo atstovai, po to, kai šis teikimas buvo atmestas ir pasibaigė elgesio ribojimo laikas, M. Patapovaitė vengė atvykti į probacijos tarnybą. Nuo 2024 metų sausio iki kovo skambinant nuteistajai į mobilųjį telefoną, ji neatsiliepė. Galiausiai M. Patapovaitė parašė žinutę ir pažadėjo perskambinti, tačiau savo pažado netesėjo.
Paskelbė paiešką
2024 metų kovo pradžioje Probacijos tarnyba kreipėsi į Kauno apskrities policiją dėl M. Patapovaitės paieškos. O po dienos – ir į teismą – siūlė nuteistajai panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti nuosprendžiu jai paskirtą bausmę.
Tų pačių metų balandžio 2 d. Kauno apylinkės teismas tenkino Probacijos tarnybos teikimą – panaikino bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiuntė M. Patapovaitę atlikti dvejų metų laisvės atėmimo bausmę į pataisos įstaigą. Patvarkymas dėl bausmės vykdymo įsiteisėjo rugpjūčio pabaigoje.
Slapstėsi užsienyje
Kauno apylinkės teismo pateiktais duomenimis, Kauno apskrities Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimų valdybos skyriui buvo pavesta vykdyti ir paskelbti nuteistosios paiešką. M. Patapovaitė nuo 2024 metų rugsėjo 3 d. buvo ieškoma kaip pasislėpusi nuo bausmės atlikimo.
Netrukus Telšių apskrities policiją pasiekė pranešimas, kad vykdant nuteistosios paiešką, gauta duomenų, jog ji gali slapstytis Vokietijoje arba Švedijoje. Todėl 2024 metų lapkritį Kauno apygardos teismas išdavė Europos arešto orderį.
Tačiau tik šių metų kovo 20 d. Lietuvos teisėsaugą pasiekė informacija iš Jungtinės Karalystės nacionalinio biuro apie du galimus nuteistosios adresus šioje šalyje.
„Kadangi Europos arešto orderis negalioja Jungtinėje Karalystėje, kovo 30 d. kreiptasi į Kauno apygardos teismą dėl arešto orderio, galiojančio Jungtinėje Karalystėje, išdavimo. Jis buvo išduotas balandžio 14 d.“, – detalizavo Kauno apylinkės teismo atstovai.
Rado spintoje
Šių metų birželio 3 d. Šiaurės Airijos policijos pareigūnai M. Patapovaitę sulaikė kaimo sodyboje Kolislando miestelio apylinkėse. Ji slėpėsi spintoje. Birželio 4 d. Šiaurės Airijos teisme vyko posėdis dėl nuteistosios ekstradicijos į Lietuvą.
Pasak policijos departamento, kai užsienio valstybės teisminės institucijos priima galutinį sprendimą perduoti asmenį Lietuvai pagal Europos arešto orderį, arba prašymą dėl asmens ekstradicijos, tokie asmenys privalo būti perimami per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo.
Kaip teigiama, esant nenumatytoms aplinkybėms ir šalims sutarus, šis terminas gali būti pratęsiamas.
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