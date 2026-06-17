Per kratas „Jozitos“ degalinėse paimta 100 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų

Įtarimai nusikalstama veika pareikšti trims asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimui svarbius dokumentus.
„Atliekant procesinius veiksmus surinkta duomenų apie galimus mokesčių slėpimus“, – pranešime teigė departamentas.
Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos bei du Valstybinės darbo inspekcijos specialistai.
Ikiteisminį tyrimą dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) organizavimo atliaka Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius.
Kaip rašė BNS, žurnalistinių tyrimų centras „Siena“ anksčiau skelbė, kad „Jozita“ ir rusiško kapitalo bendrovė „Gazimpeksas“, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos „Orlen Lietuva“ sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų (SND).
Kitame tyrime „Siena“ nurodė, jog „Nemuno aušros“ parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankias degalinių tinklui „Jozita“, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį, taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių.
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