 Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį

Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį

gyvūnas trenkėsi į dar vieną automobilį
2026-05-24 10:28 kauno.diena.lt inf.

Vėlų šeštadienio vakarą automobilis „Tesla“ kelyje A5 kliudė briedį. Gyvūnas po smūgio trenkėsi į kitą transporto priemonę.

<span>Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį</span>
Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teigimu, gegužės 23 d. 23.07 val. buvo gautas pranešimas, kad kelyje A5 (Suvalkai-Marijampolė-Kaunas), ties Kazlų Rūdoje esančiu Limarkų kaimu, partrenktas į kelią iššokęs briedis.

Atvykus ugniagesiams, paaiškėjo, kad automobilis kliudė briedį. Penki žmonės, važiavę „Tesla“ automobiliu, buvo sąmoningi. 

Du keleivius – nepilnametį ir kartu turėjusį vykti tėvą – medikai išsivežė į gydymo įstaigą. 

Partrenktas briedis kliudė kitą automobilį. Transporto priemonė – apgadinta nestipriai. 

Ugniagesiai nukirpo „Tesla“ elektromobilio pagrindinį kabelį, nušlavė kelio dangą. 

Šiame straipsnyje:
kelias A5
Kazlų Rūda (2096)
briedis
Tesla

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
!!!
Es fehlen 4 Kilometer Schutzzaun. Warum?
0
0
!!!
Gibt es überhaupt einen Zaun an dieser Stelle? Es ist eine Autobahn und der Zaun fehlt.
0
-1
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų