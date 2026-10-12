Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai

Anot policijos, apie 1 val. nakties Budviečių kaime, užgesinus gaisrą name, rasti 1969 ir 1947 metais gimusių vyrų apdegę kūnai. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Pirmadienio naktį Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų mirusių vyrų kūnai, pranešė Policijos departamentas.
Anot policijos, apie 1 val. nakties Budviečių kaime, užgesinus gaisrą name, rasti 1969 ir 1947 metais gimusių vyrų apdegę kūnai. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
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