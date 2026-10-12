 Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai

Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai

2026-10-12 08:08
Karolina Konopackienė (ELTA)

 Pirmadienio naktį Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų mirusių vyrų kūnai, pranešė Policijos departamentas.

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<span>Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai</span>
Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų vyrų kūnai / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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Anot policijos, apie 1 val. nakties Budviečių kaime, užgesinus gaisrą name, rasti 1969 ir 1947 metais gimusių vyrų apdegę kūnai. Gaisro priežastis nustatinėjama.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

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