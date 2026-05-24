 Kėdainių parke padegtas žaidimų aikštelės namelis

Kėdainių parke padegtas žaidimų aikštelės namelis

2026-05-24 13:34
Karolina Konopackienė (ELTA)

Šeštadienio vakarą Kėdainiuose esančiame parke padegtas vaikų žaidimų aikštelės namelis ir šalia esantis suoliukas.

<span>Kėdainių parke padegtas žaidimų aikštelės namelis</span>
Kėdainių parke padegtas žaidimų aikštelės namelis / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

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