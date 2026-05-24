Kėdainių parke padegtas žaidimų aikštelės namelis

Kaip pranešė Policijos departamentas, žaidimų aikštelės infrastruktūra degė Basanavičiaus gatvėje esančiame Vytauto parke.
Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Šeštadienio vakarą Kėdainiuose esančiame parke padegtas vaikų žaidimų aikštelės namelis ir šalia esantis suoliukas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, žaidimų aikštelės infrastruktūra degė Basanavičiaus gatvėje esančiame Vytauto parke.
Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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