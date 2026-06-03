 Kas kalėjimo teritorijoje pametė „kurpaitę“?

Kas kalėjimo teritorijoje pametė „kurpaitę“?

2026-06-03 15:22 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio rytą Marijampolės kalėjime perimti trys paketai su draudžiamais daiktais, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).

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Kaip teigiama, Kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas, tikrindamas vidinį įstaigos perimetrą tarp apsaugos postų, ant žemės pastebėjo tris pilkos spalvos paketus, apvyniotus pilka lipnia juosta. Paketai buvo pristatyti į budėtojų dalį ir patikrinti.

Patikrinimo metu juose rasta viena SIM kortelė „Labas“ bei vienuolika mobiliojo ryšio telefonų: penki „Samsung“, vienas „Xperia“, vienas „Marshall“, vienas „ZTE“, vienas „Honor“ ir du „L8star“ telefonai.

Pasak LKT, paaiškėjo dar viena įdomi detalė – skubėdamas pasišalinti galimas permetėjas įvykio vietoje pametė batą. 

„Šiuo metu ieškome „kurpaitės“ savininko. Tikėtina, kad asmuo, kuriam tinka pamestas apavas, galėtų suteikti ir daugiau informacijos apie nesėkmingą draudžiamų daiktų pristatymo operaciją“, – akcentavo Kalėjimų tarnybos atstovai.

Draudžiami daiktai – paimti, o dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kalėjimų tarnyba
draudžiami daiktai
permetimas
batas

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Komentarai

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Komentarai

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Kontra.
Nusikaltimų pėdsakų išmėtimas! D.Pliavga, organizuoja, višta, parašos gaidys! Čiulpk, nx gaidys! Savchozas!
0
-1
Rimtai?
Kaip dar ten kalinių liko, kai kameros su "tokia" raiška :D Petraškių pacukai.....
1
0
:-)
nu tai daba princai ber spec adresus jos-kurpaite meruos...
1
0
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