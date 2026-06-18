 Joniškyje galimai smurtauta prieš du mažamečius vaikus

Joniškyje galimai smurtauta prieš du mažamečius vaikus

2026-06-18 01:48
Gytis Pankūnas (ELTA)

Joniškyje antradienį vyras smurtavo prieš moterį, kuri galimai pati smurtavo prieš du mažamečius vaikus, pranešė policija.

<span>Joniškyje galimai smurtauta prieš du mažamečius vaikus</span>
Joniškyje galimai smurtauta prieš du mažamečius vaikus / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, 16.45 val., Joniškyje, namuose, blaivus vyras (gim. 1993 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1993 m.), kuri tą pačią dieną, 12 val., namuose, smurtavo prieš vaikus (gim. 2022 ir 2020 m.).

Nukentėjusioji moteris po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai, o nukentėję vaikai apžiūrėti medikų, į gydymo įstaigą nevežti.

Įtariamasis vyras uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

 
Šiame straipsnyje:
Joniškis
smurtauta prieš vaikus
ikiteisminis tyrimas

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