 Ieškomas be žinios dingęs vyras: paskutinė žinoma vieta – Latvijos pasienis

Ieškomas be žinios dingęs vyras: paskutinė žinoma vieta – Latvijos pasienis

2026-06-16 10:54 kauno.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose plinta pagalbos prašymas – ieškomas be žinios dingęs Ramūnas Maniušis.

Ramūnas Maniušis
Ramūnas Maniušis / Asmeninio archyvo nuotr.

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48-erių metų vyras birželio 12 d. 15 val. išvyko iš Ignalinos, skelbė dingusiojo artimieji.

Paskutinė žinoma R. Maniušio vieta – Lietuvos–Latvijos pasienis, Daugpilio kryptis. Vyras planavo vykti į Jūrmalos pusę.

Dingimo dieną jis vilkėjo tamsiai pilką motociklininko striukę, tamsiai pilkas kelnes bei juodą šalmą.

Vyras vairavo juodos, oranžinės spalvos motociklą „KTM 1190 Adventure“ (2014 m.), transporto priemonės valstybinis numeris: 021 KR.

Turinčiųjų bet kokios informacijos prašoma susisiekti šiais numeriais +370 610 63069 (Jūratė), +370 688 85201 (Dangiras) arba numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
Ramūnas Maniušis
dingo
ieškomas

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