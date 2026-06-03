Į ežerą nukrito parasparnis

Gelbėtojai valtimi išžvalgė apie dešimt arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis.
Naftos produktų vandens paviršiuje neaptikta, skraidymo priemonė taip pat nerasta.
Kaip trečiadienį nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie įvykį buvo gautas 20.45 val. Atvykus pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante, ištraukti greta buvusių žmonių.
Gelbėtojai valtimi išžvalgė apie dešimt arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis.
Naftos produktų vandens paviršiuje neaptikta, skraidymo priemonė taip pat nerasta.
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