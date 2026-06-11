Hibridinių automobilių baterijų vagims iš Rumunijos – per 100 tūkst. eurų baudų

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, ketvirtadienį priimtu įsakymu teismas 39 ir 33 metų Rumunijos piliečiams skyrė po trečdaliu sumažintą 50,3 tūkst. eurų baudą. Jas asmenys privalo sumokėti per 12 mėnesių nuo baudžiamojo įsakymo paskelbimo.
Bylos duomenimis, sausio 12-osios vakarą Panevėžyje, Vilties gatvėje gyvenantis žmogus pastebėjo du įtartinus asmenis, vaikštančius apie automobilius, stovinčius prie daugiabučio.
Vyro įspėta kaimynė, apžiūrėjusi kieme stovėjusį savo hibridinį automobilį, rado išdaužtą durelių stiklą ir pastebėjo, kad nesėkmingai bandyta išimti automobilio bateriją, kainuojančią 2 tūkst. eurų.
Apie įvykį daugiabučio gyventojai pranešė policijai, ši pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo pavogti svetimą turtą ir netrukus sulaikė abu įtariamuosius.
Tyrimo metu nustatyta, kad minėti įtariamieji, prieš kelias dienas atvykę į Lietuvą, išsinuomojo būstą Kaune ir naktimis važiavo vogti baterijų iš hibridinių automobilių.
Nustatyta, kad per kelias sausio naktis jie Vilniuje ir Kaune pavogė penkias baterijas, dar penkis automobilius apgadino nesėkmingai kėsindamiesi juos apvogti. Tokiu pat tikslu atvykę į Panevėžį, pilietiškų gyventojų dėka jie buvo sulaikyti.
Pripažinę savo kaltę, užsieniečiai paaiškino kelias baterijas jau išsiuntę į tėvynę, dar viena per kratą buvo rasta jų bute. Pasak prokuratūros, nukentėjusiesiems iš viso padaryta daugiau nei 40 tūkst. eurų turtinė žala.
Šiam tyrimui vadovavo Panevėžio apylinkės prokuroras Mindaugas Ražauskas, jį atliko Panevėžio apskrities policijos kriminalistai.
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