Generalinis komisaras: policijoje egzistuoja sisteminė korupcija

„Tai rodo, kad policijoje egzistuoja sisteminės problemos, tokios kaip korupcija, nors mes niekada ir neteigėme, kad esame visiškai atsikratę šio reiškinio“, – BNS penktadienį sakė A. Paulauskas.
„Antra, mane džiugina, kad policija geba pati savo jėgomis tokius atvejus nusistatyti, tuos pareigūnus identifikuoti ir, kas yra labai svarbu, neslapsto ir, šiuo atveju, negina savo munduro švaros, o vis dėlto daro viską, kad apsivalytų ir tokių atvejų ateityje nebūtų“, – pažymėjo generalinis komisaras.
Taip jis kalbėjo teisėsaugai pranešus apie ikiteisminiame tyrime dėl įtariamos kontrabandos sulaikytus dešimt policininkų, kurių aštuoni – iš Šalčininkų rajono policijos komisariato ir du – Vilniaus apskrities ir miesto policijos komisariatų kriminalistas bei tyrėja.
„Aš manau, tai dar kartą indikuoja tam tikras socialines problemas, kurios paliečia ir policiją, kai yra savaime padidintos rizikos policijos komisariatai, kurie veikia pasienio regionuose“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Jo teigimu, nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti pareigūnus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus, o į tokias vietas kaip Šalčininkai deleguojant pareigūnus iš kitų regionų.
A. Paulausko teigimu, tokios schemos nebuvimas kuria rizikingą terpę.
„Vis tiek, matyt, yra klasiokai, vaikai kartu mokyklose mokosi ir panašiai. Tokie dalykai dažnai veikia neigiamai, tiesiog pareigūnai yra įtraukiami į tokių organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklą“, – sakė generalinis komisaras.
Tokie dalykai dažnai veikia neigiamai, tiesiog pareigūnai yra įtraukiami į tokių organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklą.
„Pirmadienį sėsiu su vidaus reikalų ministru, esu ir teikęs siūlymus, kad reikia sėsti prie Vidaus tarnybos statuto ir įteisinti galimybę pareigūnus rotuoti, galbūt net be jų sutikimo. Čia turbūt yra diskusija, užtikrinant visas socialines garantijas“, – pažymėjo A. Paulauskas.
Jis kelia idėją rotuojamam pareigūnui kitoje gyvenamojoje vietoje suteikti būstą, šeimai – socialines garantijas, kad pareigūnas nenukentėtų keisdamas savo gyvenamąją vietą.
Generalinis komisaras taip pat nurodė, kad kol kas nėra pagrindo atleisti sulaikytus piktnaudžiavimu įtariamus pareigūnus.
„Tik po teismo nutarties, jeigu bus pripažinti kaltais, vyksta atleidimas. Kiek žinau, prokurorai kreipėsi dėl nušalinimo ir, matyt, visi dešimt mūsų policijos pareigūnų bus nušalinti iki galutinio teismo sprendimo“, – sakė A. Paulauskas.
BNS skelbė, kad iš viso šią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais.
Pareigūnus teisėsauga sieja su grupuote, veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse.
Šiame ikiteisminiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, bendra jų areštuoto turto vertė siekia 4,2 mln. eurų. Asmenys įtariami kontrabanda, disponavimu nelegaliais rūkalais, pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą nusikalstamame susivienijime.
Antivalstybinis veikimas asmenims inkriminuojamas kontrabandą balionais gabenant iš Baltarusijos ir nusikalstamoms grupėms koordinuojant veiksmus.
Tokių balionų skrydžiai keliolika kartų trikdė Lietuvos oro uostų darbą, šalies vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko ataka.
(be temos)
(be temos)
(be temos)