Generalinė prokurorė: Latvijos kreipimosi dėl Vladimiro Antonovo Lietuva dar negavo

„Dėl pono Antonovo – jis yra teismo žinioje. (...) Apie tai, kad Latvija prašys perduoti, išduoti Antonovą Latvijai aš taip pat žinau tiktai iš viešosios erdvės. Kol kas tokio prašymo aš nesu mačiusi“, – žurnalistams antradienį teigė Nida Grunskienė, atsakydama į BNS klausimą.
„Kai gausime (prašymą – BNS), svarstysime“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar prokuratūra yra gavusi praėjusį penktadienį į Lietuvą pargabento V. Antonovo nusiskundimų, N. Grunskienė teigė tokios informacijos neturinti.
„Apie tai, kad netinkamos sąlygos, aš tokios informacijos neturiu“, – sakė generalinė prokurorė.
Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė V. Antonovui Europos arešto orderį. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš V. Antonovą ir buvusį „Latvijas Krajbanka“ prezidentą Ivarą Prieditį, laukdamas sprendimo dėl V. Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese.
Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą V. Antonovą, buvęs vienas „Snoro“ akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą, pirmadienį patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra.
Kaip rašė BNS, vykdant prokuratūros išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje kita pavarde besislapstęs V. Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai.
V. Antonovas ir kitas buvęs „Snoro“ akcininkas, Rusijoje, tikėtina, besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už aštuonis tyčinius nusikaltimus. V. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi.
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