 Galimai nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas

Galimai nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas

2026-05-25 09:49
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kelmės rajone ketvirtadienį vyras galimai smurtavo prieš kitą vyrą, pranešė policija.

<span>Galimai nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas</span>
Galimai nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 14.40 val. Kelmės rajone, Rėzgalių kaime, namuose, neblaivus (2,81 prom.) vyras (gim. 1975 m.) smurtavo prieš neblaivų (4,32 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).

Nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas nukentėjusiajam, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
smurtas
girtas vyras
Kelmės rajonas

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