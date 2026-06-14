 Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo

Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo

2026-06-14 11:28
BNS inf.

Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo, sekmadienį pranešė policija. 

<span>Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo</span>
Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Iš viso šeštadienį užregistruota devyniolika eismo įvykių, iš kurių trys įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.

Iš visų įvykusių eismo įvykių – septyni įskaitiniai. Juose žuvo vienas žmogus, o sužeisti septyni, iš kurių vienas nepilnametis.

Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.

Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykiai
žuvo žmogus

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