Dantų implantai buvusiam kariuomenės vadui atsieis itin brangiai

Dar 2022 metų liepą po komandiruotės Vokietijoje V. Rupšys kreipėsi į tuometį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų. Į medicininius dokumentus įrašyta, kad generolui dėl traumos tarnybos metu pašalinti du dantys. Dėl to už kariuomenės pinigus V. Rupšys įsidėjo apie keturis tūkstančius eurų kainavusius du dantų implantus. Tačiau, prokuroro teigimu, vieno danties seniai nebuvo, o kitas buvo sugedęs dar anksčiau, tad trauma niekuo dėta, o ligos istorija suklastota.
„Iš medicininių dokumentų, iš liudytojų parodymų akivaizdu, kad ta trauma nebuvo susijusi su tarnybinių pareigų vykdymu, o buvo lėtinio susirgimo pasekmė“, – teigė prokuroras Stanislavas Barsulas.
Atsargos generolas su advokatu į nuosprendžio paskelbimą neatvyko, tačiau pasirodė medikas. Jis sako turintis daug versijų, kodėl ši istorija apskritai atsidūrė teisme, tačiau vis dar tarnauja kariuomenėje, todėl plačiau nekomentuos.
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Pasakojo, kad dėl pradėtos bylos teko nemažai išgyventi.
„Su šituo procesu po pirmo straipsnio mama mirė, tai kaltinu save, kad insultas ištiko, bet negaliu pasakyti, ar toks sutapimas. Tai atnešė šiek tiek tokių moralinių nusivylimų, bet toks gyvenimas“, – kalbėjo buvęs Karo medicinos tarnybos odontologas Š. Ratkus.
Vis dėlto prieš paskelbiant nuosprendį nuotaikos buvo neblogos.
„Tikiu Lietuvos teisingumu ir tikiu, kad bus teigiamas sprendimas“, – sakė Š. Ratkus.
Tačiau teismo sprendimas buvo kitoks, nei tikėtasi. Abu vyrai pripažinti kaltais. V. Rupšys – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo.
„Ir V. Rupšiui paskirti subendrintą bausmę – 400 MGL, t. y. 20 tūkst. eurų dydžio baudą“, – paskelbė teisėja Ugnė Gailiūnienė.
Š. Ratkui bausmė kiek švelnesnė.
„Bausmes subendrinti apėmimo būdu ir Š. Ratkui paskirti subendrintą bausmę – 300 MGL, t. y. 15 tūkst. eurų dydžio baudą“, – skelbė U. Gailiūnienė.
Abu vyrai taip pat negalės penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.
„Iš medicininių dokumentų ir liudytojų parodymų nustatyta, kad kaltinamasis V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio anksčiau susiklosčiusio susirgimo. Kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų implantavimo ir protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis“, – aiškino teisėja.
Keturis tūkstančius kainavę implantai V. Rupšiui pabrango penkis kartus.
„Nors turtinė žala nėra didelė, nesiekė 4 tūkst. eurų, teismas pripažino, kad yra padaryta didelė neturtinė žala Lietuvos kariuomenei, valstybei, nes abu asmenys užėmė itin aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje“, – pažymėjo U. Gailiūnienė.
Paskelbus nuosprendį – V. Rupšį palaikančio žmogaus replikos.
„Labai skaudu ir gaila... Kai dronai laksto, nėra kas juos sugaudys“, – kalbėjo vyras.
Prokurorą nuosprendis tenkina – tokių bausmių jis ir prašė. O nuteistajam – mažiausiai lengvas šokas.
„Duosime tikrai skundą, apeliuosime“, – tvirtino Š. Ratkus.
„Labai keistai skamba teismo išvados, kad buvo padaryta žala Lietuvos kariuomenei, nors Lietuvos kariuomenės atstovas viso proceso metu nedalyvavo, nepasisakė apskritai, palaiko ar nepalaiko ieškinio. Labai keista, kai už valstybės institucijas sprendžia prokuratūra arba galiausiai nusprendžia teismas net nepasiklausę“, – komentavo advokatas Simonas Slapšinskas.
Buvęs kariuomenės odontologas atmeta argumentus, kad tai buvo sena lėtinė liga, o ne trauma, ir pateikia negaluojančios kojos pavyzdį.
„Jeigu yra lėtinis osteomielitas ar kažkas, ir žmogus lips laiptais, ar tai bus draudiminis įvykis, ar ne, kad lūžo? Lėtinė liga, taip, bet įvyko trauma. Tas pats ir dantis – lygiai toks pats organas, nei daugiau, nei mažiau. Gal sunku suvokti ne gydytojui“, – svarstė Š. Ratkus.
Nuteistasis priduria, kad neturėjo jokio motyvo ir negavo iš to jokios naudos.
„Tikrai nesismulkintų turbūt nei kariuomenės vadas, nei aš, tikrai nesismulkintume iki šitiek. Nevertinkime taip, kad visi supuvę. Ir galvoju, jeigu kariuomenės vadas per 35 metus pasiekė tą postą, tai turbūt irgi visi tikrina, žiūri, pasitiki, nes priešas dabar yra už vartų ir bet ko turbūt neskiria“, – kalbėjo Š. Ratkus.
Šiuo metu Š. Ratkus kariuomenėje tarnauja, bet yra perkeltas į kitą poziciją. V. Rupšys tarnybą baigė.
(be temos)
(be temos)