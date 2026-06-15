 Bandė išvengti susidūrimo: nuo kelio nuvažiavo karinis sunkvežimis

Bandė išvengti susidūrimo: nuo kelio nuvažiavo karinis sunkvežimis

2026-06-15 14:18
BNS inf.

Širvintų rajone pirmadienį priešpiet nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus sunkvežimiui, jį vairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą.

Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vilniaus apskrities policijos atstovės Loretos Kairienės BNS pateiktais duomenimis, 11.33 val. gautas pranešimas, kad Širvintų rajono Pažydės kaime sunkvežimis nuvažiavo į griovį ir apvirto, iš jo eina dūmai, tuo metu du vyrai bando padėti išlipti vairuotojui.

„Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs karinis sunkvežimis su priekaba. Jį vairavo blaivus 2000 metais gimęs karys, jis važiavo vienas“, – nurodė L. Kairienė.

Vairuotojas policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnias. Bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, karys nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.

Greitosios pagalbos medikai vairuotoją apžiūrai išvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.

Šiame straipsnyje:
karinis sunkvežimis
laukinis žvėris
elnias
Širvintų rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų